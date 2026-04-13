Россияне воспринимают выгодную покупку как маленькую победу

Россияне испытывают положительные эмоции от выгодных покупок — скидки и распродажи дают им не только экономию, но и ощущение «маленькой победы». К такому выводу пришли аналитики платежного сервиса «Апельсин» по итогам опроса. Результаты есть у «Газеты.Ru».

93% опрошенных признались, что чувствуют себя победителями, если им удается купить товар по выгодной цене. Еще 79% респондентов заявили, что воспринимают такую покупку как способ «заработать» деньги. Кроме того, 72% участников опроса испытывают удовлетворение от того, что грамотно распорядились средствами, 68% — радость от удачной покупки, а 22% — азарт от поиска лучших предложений. Каждый пятый отметил, что выгодные покупки помогают снизить тревожность.

44% опрошенных россиян рассказали, что ждут крупных распродаж и заранее подстраивают под них свои покупки. Еще треть опрошенных признались, что особенно часто ориентируются на распродажи, когда выбирают подарки. Самой любимой акцией у россиян оказалась «Черная пятница» — ее назвали 54% участников опроса. Далее идут новогодние и рождественские распродажи, а также сезонные акции — по 46%. Киберпонедельник упомянули 18% респондентов.

Исследование также показало, что 44% россиян сразу покупают товар, если видят выгодное предложение на вещь, которую давно хотели. Еще 41% сначала сравнивают цены в разных магазинах, а 8% откладывают покупку и возвращаются к ней позже. При этом 35% опрошенных признались, что в период скидок покупают больше, чем собирались изначально, 30% открывают для себя новые бренды, а 24% запасаются товарами впрок, даже если в данный момент они им не нужны.

Чаще всего россияне ждут скидок на товары в супермаркетах — так ответили 83% респондентов. На втором месте одежда и обувь с результатом 66%, на третьем — техника и электроника, их назвали 52% участников опроса.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

