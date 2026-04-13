Цена фьючерса на нефть Brent росла более чем на 9%

Стоимость нефти Brent с поставкой в июне 2026 года росла более чем на 9%

Цена на фьючерс нефти марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE росла более чем на 9% после заявлений президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 02:38 мск, стоимость Brent увеличивалась на 9,11%, до $103,87 за баррель. Однако уже к 07:45 мск рост замедлился до 7,42% (до $102,26 за баррель). При этом стоимость нефти марки WTI с поставкой в мае 2026 года поднималась на 8,57% и достигла $104,85 за баррель.

США и Иран не достигли соглашения по итогам многочасовых переговоров в Исламабаде. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет блокаду Ормузского пролива, на который до конфликта приходилось около 30% морских поставок нефти. Политик также пообещал перехватывать суда и пресекать любые выплаты Тегерану в международных водах. По его словам, американский флот уже приведен в боевую готовность.

Ранее цены на газ в Европе резко выросли после заявления Трампа.