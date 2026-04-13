В Росавиации предупредили об изменениях расписания в аэропорту Калининграда

Михаил Голенков/РИА Новости

В аэропорту Калининграда возможны изменения расписания рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Росавиации.

В ведомстве указали, что временные ограничения на использование воздушного пространства в нескольких районах Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и из него. В связи с этим в аэропорту Храброво может быть скорректировано расписание рейсов.

7 апреля в аэропорту Калининграда Храброво на прилет и вылет был задержан 21 рейс на фоне беспилотной опасности в Ленинградской области.

Утром 7 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в небе над регионом были сбиты 22 беспилотника.

31 марта Дрозденко сообщил, что в Ленобласти были уничтожены 38 беспилотников. В результате атаки были зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга. В поселке Молодцово Кировского района обломки БПЛА повредили стекла в трех многоквартирных домах, двух школьных кабинетах и здании центра социальной защиты, где проводился капитальный ремонт. Кроме того, специалисты ликвидировали возгорания, возникшие в районе гаражей и котельной.

Ранее атака украинских БПЛА привела к задержке более 100 рейсов в аэропорту Сочи.

 
США заблокируют Ормуз, у льготников новая прибавка, а 40 тыс. астероидов сближаются с Землей. Что нового к утру 13 апреля
