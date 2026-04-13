Стали известны подробности инцидента с подорвавшимся на снаряде жителем Бурятии

Мужчина, подорвавшийся на снаряде в селе Гусиное озеро, занимался сбором металлолома. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По предварительной информации, найденное мужчина сдавал в специальные пункты. За некоторое время до инцидента он нашел несколько артиллерийских снарядов, которые стал рассматривать во дворе, чтобы найти внутри взрывчатку.

В результате предмет взорвался. Мужчина получил серьезные травмы, он не выжил.

«Оставшиеся снаряды были обследованы сотрудниками ОМОН Росгвардии Бурятии, после чего они для уничтожения перевезены на полигон войсковой части», – сообщается в публикации.

Речь идет о части недалеко от села, на складах которой в 2001-м году произошел пожар. Местные жители до сих пор находят боеприпасы.

На данный момент следователи проводят проверку. Известно, что у пострадавшего остались жена и семеро детей. Все они в момент хлопка находились дома, семья не пострадала.

