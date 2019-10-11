Министр обороны Германии оценила шансы остановки «Северного потока – 2»

Глава минобороны Германии и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2», передает РИА «Новости».

Она отметила, что остановить реализацию проекта уже невозможно.

«Было бы нечестно создавать впечатление, как будто «Северный поток — 2» можно еще остановить, учитывая ход событий и уже достигнутые договоренности», — сказала Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, это сложный проект, но Россия зарекомендовала себя в качестве надежного партнера.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Угроза американских санкций не помешала финансированию «Северного потока — 2»

— В Госдуме оценили заявление США об угрозе «Северного потока-2»

— В США боятся влияния «Северного потока — 2» на политику Европы