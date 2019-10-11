Условия выплаты детских пособий могут изменить

Минтруд предложил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком ,сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В министерстве предложили поправки в закон, уточняющие, кто фактически может претендовать на выплату.

В Минтруде считают, что пособие по уходу за ребенком до полутора лет должен получать тот, кто фактически ухаживает за ним.

Так, ссли пособие оформлено на мать, но фактически уход за ним осуществляет другой член семьи, то получать пособие должен именно он.