ПФР прогнозирует увеличение страховых пенсий в 2020 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2020 году прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Он также добавил, что к 2022 году планируется увеличение до 18,3 тыс. рублей. На данный момент ее размер составляет 15,4 тыс. рублей. Так, индексация пенсий заложена на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% - в 2021-м, 5,9% - в 2022-м.

По словам Дроздова, с 1 апреля 2020 года также поднимутся пенсии по государственному пенсионному обеспечению, наибольшая часть которых является социальными. Так, нынешний размер социальной пенсии составляет 9 тыс. 764 рублей, а поднимется до 10 тыс. 320 рублей, что примерно на 5% превышает прожиточный минимум пенсионера.

Данные заявления глава ПФР сделал на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.

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