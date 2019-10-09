Курды подожгли нефтяные скважины на севере Сирии, сообщили СМИ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/719/12743719/AP_19277484264264-pic905-895x505-72603.jpg">

Курдские отряды «Сирийских демократических сил» совершили поджог нефтяных скважин, которые расположены в сельской местности Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает SANA.

Кроме того, курды подожгли шины в приграничном с Турцией городе Рас-эль-Айн.

В этом же городе, по данным СМИ, находится штаб-квартира формирования, где также происходит уничтожение документов отряда.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Сети появились первые кадры военной операции Турции в Сирии

— Совбез ООН проведет заседание из-за операции Турции в Сирии

— Сирийские курды ответили Турции обстрелом города