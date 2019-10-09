Курды подожгли нефтяные скважины на севере Сирии, сообщили СМИ

Курдские отряды «Сирийских демократических сил» совершили поджог нефтяных скважин, которые расположены в сельской местности Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает SANA.

Кроме того, курды подожгли шины в приграничном с Турцией городе Рас-эль-Айн.

В этом же городе, по данным СМИ, находится штаб-квартира формирования, где также происходит уничтожение документов отряда.

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