Курды подожгли нефтяные скважины на севере Сирии, сообщили СМИ
Курдские отряды «Сирийских демократических сил» совершили поджог нефтяных скважин, которые расположены в сельской местности Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает SANA.
Кроме того, курды подожгли шины в приграничном с Турцией городе Рас-эль-Айн.
В этом же городе, по данным СМИ, находится штаб-квартира формирования, где также происходит уничтожение документов отряда.
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