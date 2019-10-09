Какой должна быть зарплата медработников, рассказал Путин
Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым оценил зарплаты медицинский работников. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению российского лидера, оплата труда медиков должна быть справедливой, поскольку она должна мотивировать к эффективной работе.
Кроме того, Путин добавил, что уровень оплаты руда должен способствовать решению кадровых вопросов в сфере медобслуживания.
Президент России также поинтересовался тем, что готово предложить правительство по модернизации первичного звена здравоохранения.
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