Какой должна быть зарплата медработников, рассказал Путин

Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым оценил зарплаты медицинский работников. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению российского лидера, оплата труда медиков должна быть справедливой, поскольку она должна мотивировать к эффективной работе.

Кроме того, Путин добавил, что уровень оплаты руда должен способствовать решению кадровых вопросов в сфере медобслуживания.

Президент России также поинтересовался тем, что готово предложить правительство по модернизации первичного звена здравоохранения.

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