ВБ вновь понизил прогноз роста ВВП России

Аналитики Всемирного банка спрогнозировали, что рост ВВП России по итогам 2019 года составит 1%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на доклад международной организации.

Уточняется, что их прогноз ухудшается уже в четвертый раз с начала года. Так, в январе говорили об ожидаемом росте в 1,5%, в апреле ожидания снизились до 1,4%, в июне же сказали, что его уровень опустится до 1,2%.

В докладе поясняется, чем вызван данный процесс. К основным причинам экономисты отнесли низкие инвестиции, замедление роста розничных продаж из-за повышения НДС, снижение промышленной активности вследствие сокращения добычи нефти, загрязнение «основных топливопроводов в Европу».

Дополняется, что все эти факторы усугубляются продлением санкций.

До этого Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год.