Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1%

Всемирный банк прогнозирует замедление роста российской экономики до 1% в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Всемирного банка об экономике стран региона Европы и Центральной Азии за октябрь 2019 года.

До этого Всемирный банк ожидал, что экономика в России вырастет на 1,2%.

Кроме того, прогноз роста ВВП России стал ниже до 1,7% с 1,8%. Однако в 2021 году рост составит 1,8%.

Понижение прогноза связано с сохранением экономических санкций, со слабыми инвестициями и ростом торговли. Также замедлилась производственная активность из-за вступления в силу обязательств по соглашению с ОПЕК о сокращении добычи нефти.