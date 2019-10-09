Россияне взяли меньше в долг летом

Микрофинансовые организации выдали россиянам 4,27 миллиона займов летом 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что прошлым летом жители России брали в долг 4,66 миллионов. Согласно исследованию, снижение произошло за счет займов до зарплаты.

Так, количество выданных займов в целом снизилось на 8,3%. Количество выданных займов на сумму до 10 тыс. рублей стало меньше на 13,8%, от 10 до 20 тыс. рублей – на 2,7%.

При этом на 15,9% возросло количество займов на сумму от 20 до 30 тыс. рублей по сравнению с летом 2018 года, на 26,1% стало больше займов на сумму свыше 30 тыс. рублей.