Сбербанк уточнил информацию об утечке данных карт своих клиентов
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Сбербанк уточнил данные об утечке данных карт своих клиентов, сообщает РИА «Новости».
Так, в пресс-службе банка отметили, что дополнительно установлен факт продажи одним из сотрудников 5 тысяч учетных записей учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка преступной группе.
Уточняется, что значительное количество из этих данных неактивно.
В пресс-службе подчеркнули, что карты уже перевыпущены, угрозы для клиентов нет.