Сбербанк уточнил информацию об утечке данных карт своих клиентов

Сбербанк уточнил данные об утечке данных карт своих клиентов, сообщает РИА «Новости».

Так, в пресс-службе банка отметили, что дополнительно установлен факт продажи одним из сотрудников 5 тысяч учетных записей учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка преступной группе.

Уточняется, что значительное количество из этих данных неактивно.

В пресс-службе подчеркнули, что карты уже перевыпущены, угрозы для клиентов нет.