Россия настаивает на отмене заседания ГА ООН до выдачи россиянам виз США

Российская сторона будет добиваться того, чтобы заседания комитета Генассамблеи ООН не проводились до того момента, пока Соединенные Штаты не выдадут визы дипломатам из России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на и.о. главы делегации, зампостпреда страны при отделении ООН в Женеве Андрея Белоусова.

По его словам, американская сторона пока не начала ничего делать и исправлять ситуацию с визами россиян.

В связи с этим Россия будут настаивать на переносе сроков заседания ГА ООН до тех пор, пока Россия не увидит со стороны американцев реальные шаги по изменению ситуации.

«Это выдача виз тем членам нашей делегации, которым было в этом отказано», — намекнул Белоусов.

До этого некоторым делегатам из России посольство США отказало в выдаче виз, запрос на получение которых направлялся с целью участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

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