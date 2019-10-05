Матвиенко захотела ввести налог на самозанятых в России
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Глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что стоит ввести налог на профессиональный доход россиян. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, такая идея к ней пришла после «спокойно прошедшего» пилотного эксперимента в четырех субъектах страны.
Матвиенко считает, что с 2020 года такой налог необходимо ввести и в других регионах России.
«Предлагаем со следующего года распространить его на все регионы», — подчеркнула Матвиенко.
Ранее сообщалось, что Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых.