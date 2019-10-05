Матвиенко захотела ввести налог на самозанятых в России

Глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что стоит ввести налог на профессиональный доход россиян. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, такая идея к ней пришла после «спокойно прошедшего» пилотного эксперимента в четырех субъектах страны.

Матвиенко считает, что с 2020 года такой налог необходимо ввести и в других регионах России.

«Предлагаем со следующего года распространить его на все регионы», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых.