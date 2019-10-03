Рубль растет к доллару и евро

close
Depositphotos

Рубль растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» снизился на 5 копеек, до 65,15 рубля.

Курс евро упал на 15 копеек, до 71,28 рубля.

Ознакомиться с курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».