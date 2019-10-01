Минфин изменит налогообложение богатых россиян

<img src="//img.gazeta.ru/files3/567/12259567/RIAN_3093766.HR-pic905-895x505-78167.jpg">

Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», согласно которому подход к налогообложению богатых россиян изменится. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Входящие в него пункты планируется реализовать в течение трех лет.

Согласно документу, минимальный срок пребывания в России будет сокращен с 183 до 90 дней.

При этом, даже если гражданин находился в стране менее 90 дней, при наличии недвижимости, экономических и личных связей в России, он будет считаться налоговым резидентом.

В планы Минфина также входит введение ставки НДФЛ на уровне 13% для налоговых резидентов и нерезидентов. На данный момент, для нерезидентов она составляет 30%. Такое изменение призвано упростить администрирование налога и уменьшить стимулы для состоятельных россиян надолго уезжать за границу.

Ранее сообщалось, что Минфин будет выделять по 50 млн рублей ежегодно на проведение форума по нацпроектам.