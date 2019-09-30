США ввели санкции против двух россиян

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Соединенные Штаты Америки расширили санкционные списки и внесли в них двух граждан России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение Министерства финансов США.

Под ограничения попали Игорь Нестеров и Денис Кузьмин. Предполагается, что это может быть связано с их взаимодействием с «Агентством интернет-исследований». В Вашингтоне думают, что именно оно могло быть причастно к предполагаемому вмешательству в выборы в США в 2016 году.

«Управление по контролю над иностранными активами Минфина США ввело санкции против российских лиц, которые пытались повлиять на промежуточные выборы США», — говорится также в документе.

Также санкции распространятся на три компании, имеющих отношение к российскому бизнесмену Евгению Пригожину. Вашингтон обвиняет его в финансировании антиамериканских информационных операций, якобы проводимых вышеупомянутым агентством. Это Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Ltd.

Ранее сообщалось, что американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что российская сторона якобы не менее пяти раз мешала процессу проведения выборов в стране.

США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента страны, которые проходили в 2016 году. Российские представители отрицали все доводы.