Украина надеется подписать новую программу с МВФ в декабре

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство страны рассчитывает подписать новую программу на три года с Международным валютным фондом (МВФ) в декабре текущего года. Об этом сообщает RT.

При этом политик отметил, что стороны все еще ведут переговоры, окончательного решения относительно заключения договора нет.

«В декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа», — сказал Гончарук.

Он также сообщил, что переговоры с МВФ продолжатся через две недели, когда «несколько ключевых министров» направятся в офис фонда в США.

Украинская сторона надеется, что на встрече будет достигнута предварительная договоренность относительно состава и структуры программы.

Ранее сообщалось, что МВФ назвал главные проблемы экономики Украины.