Президент освободил часть россиян от уплаты НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал законы, согласно которым студенты и аспиранты освобождаются от уплаты НДФЛ при получении материальной помощи от образовательных учреждений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующие документы, размещенные на портале правовой информации.

Нововведение также распространяется на пострадавших в результате террористических актов на территории страны, в стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуациях.

Уточняется, что данным категориям будут выплачивать материальную помощь в размере четырех тысяч рублей без НДФЛ.

Действие законов начнется 1 января 2020 года.

Нынешние нормы предусматривают материальная помощь в сумме не более 4 тыс. руб. в год, они выплачиваются работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, работодателями. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов и ряда других категорий граждан.

В то же время, согласно сложившейся практике, учебные заведения выделяют средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам. Такая помощь подлежала обложению НДФЛ, хотя по своей сути не отличалась от помощи работодателей сотрудникам.

Ранее сообщалось, что медработники начнут получать ежемесячные выплаты по поручению Путина.