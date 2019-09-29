Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что страна восстановит транспортное пассажирское сообщение с Крымским полуостровом. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на его интервью.
По словам украинского министра, сначала необходимо достроить новые пропускные пункты для того, чтобы возобновление перевозок произошло.
Он отметил, что в настоящее время существуют некие проблемы со строительством, но их уже разрешают.
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом — автобусные или железнодорожные.
Ранее сообщалось, что Украина намерена частично снять транспортную блокаду с Донбасса.