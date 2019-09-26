В Госдуме отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйка»

Госдуме отреагировали на инициативу узаконить профессию «домохозяйка» и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

По словам депутата, реализовать такую идею будет проблематично. Он также же добавил, что среди «домохозяек» могут быть и отцы, которые ухаживают за ребенком во время отпуска.

«То есть надо говорить о гендерном равенстве — профессия «домохозяин», «домохозяйка», — отметил Нилов.

Политик также рассказал, что в настоящее время для назначения страховой пенсии учитывается количество заработанных баллов. Гражданин не получает баллы в том случае, если он не работает, и за него никто не платит взносы.

По словам Нилова, в подобных случаях обычно платит государство, но сейчас вряд ли пойдет на такие меры.

Ранее сообщалось, что в российских регионах отметили нехватку работников.