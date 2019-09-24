Новак и Ливинский наметили пути развития электроэнергетики в Северной Осетии и Ингушетии

Министр энергетики РФ Александр Новак провел в Магасе совещание по вопросам функционирования и развития электроэнергетики Ингушетии, в котором принял участие глава «Россией» Павел Ливинский.

«Важно реформировать все сферы ЖКХ, чтобы в созданных для субъектов Северо-Кавказского федерального округа комфортных условиях довести все расчеты, включая платежи населения, с субъектами электроэнергетики до 100%. Необходимо решить проблемы потерь и нормативов потребления во всех отраслях. Только так возможно ускорить вопросы модернизации инфраструктуры для дальнейшего развития региона», - заявил Новак.

Гендиректор «Россетей» Павел Ливинский отметил, что действий одних только энергетиков для решения накопленных проблем недостаточно.

«Россети» выделяют 1,1 млрд рублей дивидендной поддержки на борьбу с потерями, готовы за счет ремонтов поддерживать текущее состояние энергосистемы, брать в аренду с последующим переводом на баланс за долги муниципальные и бесхозные сети. Но для быстрого и комплексного решения проблем необходимо порядка 12 млрд рублей, которые невозможно будет компенсировать за счет роста тарифа, поэтому нужна поддержка федерального бюджета», - заявил Павел Ливинский.

Новак в свою очередь потребовал от правительства Ингушетии оперативного принятия необходимых решений.

«Все должны исходить из того, что от состояния электросетевого хозяйства напрямую зависит дальнейшее развитие республики, реализация региональных программ в рамках национальных проектов в соответствии с майским указом президента Путина», - заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Кроме того, во время поездки в Ингушетию Новак и Ливинский запустили стратегически важную подстанцию группы «Россети».

«Подстанция «Плиево Новая» - еще один энергообъект группы «Россети», построенный в рамках концепции «Цифровая трансформация 2030». Реализованные здесь решения позволяют достигать более высокого уровня резервирования и оперативного управления, а, следовательно, надежности, а также увеличивать срок её эксплуатации, минимизируя и операционные, и капитальные затраты. Мы делаем все, чтобы создавать в регионах необходимые инфраструктурные условия для их динамичного развития», - подчеркнул Павел Ливинский.

Благодаря вводу в эксплуатацию первой очереди подстанции «Плиево Новая» потребителям доступны дополнительные 48 МВт трансформаторной мощности. Вторую очередь планируется ввести в эксплуатацию в середине 2020 года.

Во время же визита в Северную Осетию Новак положительно оценил исполнение «Россетями» поручений кабмина по развитию энергосистемы Северной Осетии.

Также были представлены ключевые проекты, включая воздушную линию класса напряжения 500 кВ «Невинномысск – Моздок-2», строящуюся для повышения надежности энергоснабжения жителей трех регионов Кавказа, реконструкцию воздушных линий класса напряжения 330 кВ «Нальчик – Владикавказ-2» и 330 кВ «Зарамагская ГЭС-1 – Нальчик» для выдачи мощности Зарамагской ГЭС-1 и комплексную реконструкцию подстанции класса напряжения 110 кВ «Северный портал» вместе с прокладкой кабельного участка 110 кВ от подстанции 110 кВ «Северный Портал» по Рокскому тоннелю.