Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат

Росстат выяснил, в каких регионах России с начала текущего года отмечен наибольший рост заработной платы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, возглавила рейтинг Костромская область. На последней строчке с наименьшим темпом роста заработной платы оказались Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ.

При этом указывается, что в целом зарплата выросла во всей российских регионах. Ее номинальная начисленность в целом увеличилась на 7,1% и составила 46,2 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Роструд перечислил отрасли с зарплатой от 80 тысяч рублей.