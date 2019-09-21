Более 400 товаров из Китая временно освободили от пошлин США
Власти США временно освободили от пошлин более 400 китайских товаров. Об этом сообщается на сайте федерального регистра.
Отмена пошлин касается тех товаров, которые попали под санкции указами от 6 июля, 23 августа и 24 сентября.
Всего были освобождены от торговых пошлин 437 товаров из Китая. Среди них присутствуют такие виды, как пластиковые трубочки, собачьи поводки, поилки для домашних животных и гирлянды для рождественских елок.
Уточняется, что для 38 номинаций отмена пошлин будет действовать до 7 августа 2020 года. Для остальных — в течение года.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал Китай угрозой для всего мира.