Более 400 товаров из Китая временно освободили от пошлин США

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Власти США временно освободили от пошлин более 400 китайских товаров. Об этом сообщается на сайте федерального регистра.

Отмена пошлин касается тех товаров, которые попали под санкции указами от 6 июля, 23 августа и 24 сентября.

Всего были освобождены от торговых пошлин 437 товаров из Китая. Среди них присутствуют такие виды, как пластиковые трубочки, собачьи поводки, поилки для домашних животных и гирлянды для рождественских елок.

Уточняется, что для 38 номинаций отмена пошлин будет действовать до 7 августа 2020 года. Для остальных — в течение года.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал Китай угрозой для всего мира.