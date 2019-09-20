«Ъ»: в России могут исчезнуть некоторые профессиональные праздники

Ряд старейших профессиональных праздников могут отменить в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, это может произойти в рамках регулярной гильотины, которая должна пересмотреть действующие нормативно-правовые акты СССР и РСФСР.

Так, могут перестать существовать День железнодорожника, День радио и День воздушного флота и другие.

Отмечается, что в правительстве не обещали напрямую сохранить праздники, однако заявили, что перечни отменяемых актов в процессе доработки.

В Минтрансе воздержались от комментариев. В Минкомсвязи уточнили, что поручение правительства находится в работе. Там добавили, сто День радио не будет отменен.

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