Глава «Нафтогаза» оценил трехсторонние переговоры по газу

Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко прокомментировал начавшиеся 19 сентября в Брюсселе трехсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина. Об этом предприниматель написал на своей странице на фейсбуке.

«Как и ожидалось, до переговоров так и не дошли — российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит», — заявил Витренко.

Он также напомнил, что в скором времени истекает контракт, а переговоров до сих пор не было. По мнению бизнесмена, в связи с этим Украина должна подготовиться к прекращению транзита с 1 января следующего года.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе стартовали газовые консультации России, Украины и ЕК.