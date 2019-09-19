В Брюсселе стартовали газовые консультации России, Украины и ЕК

Представители России, ЕС и Украины начали трехсторонние консультации по газу в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что главной темой переговоров станет истечение десятилетнего соглашения на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории и его возможное продление после 2019 года.

Уточняется, что сначала стороны пообщались в узком кругу.

Во переговорах принимают участие министр энергетики России Александр Новак, глава «Газпрома» Алексей Миллер, заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Ранее сообщалось, что Украина предложит России новый 10-летний газовый контракт.