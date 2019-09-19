Правительство одобрило проект бюджета на трехлетку

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметили в пресс-службе правительства, решение по основным вопросам принято. Далее на доработку документа отведено 10 дней.

Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, бюджет в ближайшие три года будет профицитным и сохранит социальную направленность.

Ранее сообщалось, что правительство выделит около 7 трлн рублей на нацпроекты в 2020-2022 годах.