На Украине оценили шансы договориться по газу с Россией

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев оценил предстоящую трехстороннюю встречу по газу в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры пройдут между Евросоюзом, Россией и Украиной.

По словам Коболева, он настроен позитивно относительно предстоящей встречи.

В свою очередь министр энергетики Украины Алексей Оржель добавил, что надеется, что в рамках переговоров удастся договориться о транзите газа из России через украинскую территорию после 2019 года.

Ранее сообщалось, что Кремль не ждет конкретных договоренностей по газу от встречи РФ, Украины и ЕС.