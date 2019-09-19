На Украине оценили шансы договориться по газу с Россией
close
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев оценил предстоящую трехстороннюю встречу по газу в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.
Переговоры пройдут между Евросоюзом, Россией и Украиной.
По словам Коболева, он настроен позитивно относительно предстоящей встречи.
В свою очередь министр энергетики Украины Алексей Оржель добавил, что надеется, что в рамках переговоров удастся договориться о транзите газа из России через украинскую территорию после 2019 года.
Ранее сообщалось, что Кремль не ждет конкретных договоренностей по газу от встречи РФ, Украины и ЕС.