Украина потратит треть своего бюджета в 2020-м на погашение госдолга

В 2020 году Украина направит на погашение государственного долга около 438 млрд гривен ($17,7 млрд). Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на проект Закона «О госбюджете» Минфина страны.

Как отмечается, из выделенной суммы 145,2 млрд гривен ($5,8 млрд) пойдут на обслуживание госдолга, 292,9 млрд гривен ($11,8 млрд) — на погашение государственного долга.

40,6% по отношению к доходам бюджета 2020 года, по отношению к общему фонду бюджета — 45,5%.

Ранее сообщалось, что бюджет Украины стал дефицитным.