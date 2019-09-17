Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий

Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.

Целью поправок является повышение уровня заинтересованности россиян в формировании пенсионного дохода.

Такая система позволит людям финансировать накопительную пенсию за счет личных средств, при этом и государство будет оказывать им стимулирующую поддержку.

Публичное обсуждение законопроекта продлится до 30 сентября. Его текст пока не опубликован.

Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.