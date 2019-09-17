Глава «Нафтогаза» заявил, что Украина обеспечена газом на предстоящую зиму

Украина обеспечена газом на предстоящую зиму. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает РИА «Новости».

По его словам, в этом году запасы газа на Украине на 4 миллиарда кубометров выше прошлогодних.

«Мы начали подготовку к прохождению осенне-зимнего сезона еще в апреле. Сейчас запасы газа в ПХГ уже достигли 19,5 миллиарда кубометров», — сказал Коболев.

Он также пояснил, что закачка газа в подземные хранилища продолжается и продлится до начала отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что премьер Украины заявил о готовности Киева к переговорам с РФ по транзиту газа.