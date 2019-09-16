В Гааге рассмотрят иск России о незаконном приобретении банком Коломойского активов в Крыму

Международный арбитражный трибунал в Гааге рассмотрит доводы России о незаконном приобретении Приватбанком активов в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что трибунал согласился на рассмотрение 12 сентября.

По некоторым данным, находившийся под контролем украинского олигарха Игоря Коломойского банк являлся незаконным владельцем определенного имущества.

Согласно доводам России, это имущество было экспроприировано.

Ранее сообщалось, что суд в Гааге якобы отказал России в пересмотре иска к банку Коломойского.