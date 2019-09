Крупнейший в мире нефтяной завод горит в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии после атак беспилотников произошли пожары на двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

Пожары произошли на НПЗ на востоке страны Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба НПЗ принадлежат госкомпании Saudi Aramco.

Отмечается, что службы безопасности занимаются тушением двух пожаров. В настоящее время огонь удалось локализовать. Ведется расследование по факту инцидентов.

Breaking: something is happening in #Buqayq #SaudiArabia pic.twitter.com/9li7cioHye