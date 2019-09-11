в Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало «Газпром» выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.

«Федеральное сетевое агентство призвало компании реализовать вердикт», - заявили в Федеральном сетевом агентстве.

Отмечается, что данных о последствиях данного решения суда пока нет.

Согласно предыдущему решению, которое было принято Еврокомиссией в 2016 году, российская компания «Газпром» имела право использовать мощности газопровода Opal на 100%. Однако Польша обжаловала это решение. В результате решение Еврокомиссии было онулировано ЕС, как якобы нарушающее принцип диверсификации.