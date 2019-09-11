Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости стимулировать строительство арендного жилья, сообщает ТАСС.

В программе «Диалог» премьер отметил, что арендное жилье очень мало развито в РФ, его рынок составляет около 10%, при том, что в мире — около 50%.

По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности. Люди имеют психологическую установку.

Он отметил, что арендное жилье повышает мобильность граждан.

Медведев также призвал стимулировать строительство жилья, которое можно было бы сдавать в аренду.

Ранее Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики.