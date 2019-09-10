Представитель Еврокомиссии отреагировал на решение суда ЕС по газопроводу Opal
Представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса заявила, что организация займется подробным изучением решения Европейского суда юстиции об аннулировании решения ЕК от 2016 года, сообщает ТАСС.
«ЕК будет внимательно анализировать сегодняшнее решение», - сказала она.
Согласно предыдущему решению, российская компания «Газпром» имела право использовать мощности газопровода Opal в полной мере.
Ранее «Газпром» лишился полного доступа к Opal по решению суда ЕС.