Стало известно имя нового еврокомиссара по энергетике

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Новым еврокомиссаром по энергетике назначен эстонец Кадри Симсон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как отмечается, Симсон вступит на должность 1 ноября текущего года.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия подтвердила дату трехсторонних переговоров по газу.