В России подорожали жизненно необходимые лекарства

Розничные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства выросли на 3,8% с начала 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

Подорожание выявил мониторинг ценовой и ассортиментной доступности по итогам 8 месяцев 2019 года.

Кроме того, в ведомстве опровергли информацию о нехватке некоторых препаратах в российских регионах, таких как вакцина от бешенства, преднизолон и инсулин.

Также в Росздравнадзоре отметили, что в розницу за 8 месяцев 2019 года поступило 4 047 499 555 упаковок 162 336 серий лекарственных препаратов, что больше на 2,9% и на 9% по количеству серий с аналогичным периодом 2018 года.

Ранее сообщалось, что в России пропадают из аптек жизненно важные лекарства.