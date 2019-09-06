На ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей. Это на 13% больше, чем на форуме в прошлом году, сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

«Подписано более 270 соглашений на сумму свыше 3,4 трлн рублей. Это снова шаг вперед по отношению к предыдущим форумам», - сказал Трутнев.

В 2018 году в рамках ВЭФ было подписано 220 соглашений на 3 трлн рублей.

Пятый Восточный экономический форум проходил с 4 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). ВЭФ посетили более 8 тысяч человек из 65 стран мира. На пленарном заседании выступали президент России Владимир Путин, премьер Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.