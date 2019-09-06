В МЭР отреагировали на критику Мутко

Минэкономразвития отреагировала на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал работу ведомства с бизнесменами, которые пострадали от паводка в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мутко, ни один предприниматель не получил выплаты.

В МЭР в свою очередь заявили, что найти 500 млн. рублей за рекордно короткий срок на поддержку бизнесменов в Тулуне требовало не мало усилий.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что Мутко практически не участвовал в решении этой проблемы.

Теперь необходимо распределить деньги «справедливым образом», добили в министерстве.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна 1 сентября раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова.