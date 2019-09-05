Российский бизнес станет более конкурентоспособным за счет грамотной климатической политики

Грамотная климатическая политика может способствовать повышению конкурентоспособности российского рынка на мировой арене, сообщил в рамках III Климатического форума городов советник по устойчивому развитию компании РУСАЛ Сергей Честной.

Он напомнил, по каким причинам появилась и получила широкое распространение в мире концепция низкоуглеродного развития.

Честной отметил, что бизнес заинтересован в ответственном отношении к климату, в том числе, из-за экономного потребления ресурсов, грамотного обращения к отходам производства, что позволяет использовать их во вторичной обработке.

«Идет переосмысление технологических прорывов, которые позволяют «разогреть» целые отрасли для новых возможностей, выпуска конкурентной продукции и так далее. Для российского бизнеса грамотная климатическая политика может приблизить его к мировым рынкам», — резюмировал Честной.

В свою очередь, спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев озвучил соцопросы, которые показали, что порядка 74 % россиян считают, что правительству необходимо уделять больше внимания вопросам климата.

«По некоторым подсчетам только за прошлый год ущерб от климатических изменений для сельского хозяйства составил 9,5 млрд рублей. Сюда относятся засухи, наводнения и пожары. Люди озадачены, интересуются причинами происходящего и требуют от чиновников действенных мер», - сказал Эдельгериев.

По его словам, Россия относительно недавно занялась формированием инструментов регулировки выбросов парниковых газов. Эдельгериев подчеркнул, что РФ находится в выигрышном положении, поскольку имеет возможность избежать тех «шишек», которые были набиты зарубежными коллегами в аналогичном процессе».

Внимательный мониторинг этого опыта позволит выстроить модель, которая будет учтена государством, бизнесом и международным сообществом. Органичная система сдерживания выбросов парниковых газов должна не ослаблять экономику, а развивать ее, добавил он.