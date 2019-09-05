«Роснефть» в рамках ВЭФ провела круглый стол с участием крупного бизнеса Японии

В рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ) «Роснефть» провела круглый стол с участием представителец энергетической отрасли и руководители крупнейших корпораций Японии.

С приветственным словом обратился глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Россия обладает уникальной ресурсной базой и является близким соседом вашей страны. И мы дорожим доверительными отношениями с японскими компаниями, партнерство с ними исключительно важно для «Роснефти». Ценим технологические компетенции японских коллег и деловой стиль Японии, для которого характерны труд и упорство. С такими партнерами надежно и комфортно работать», - заявил Сечин.

Как известно, именно японские компании стали одними из первых, кто решил инвестировать в перспективные нефтегазовые проекты России. «В этом году акционеры решили строить собственный завод СПГ мощностью 6,2 млн тонн в Де-Кастри. Благодаря географической близости двух стран его продукция будет востребована и в Японии», - отметил Игорь Сечин.

Он подчеркнул, что «Роснефть» на протяжении многих лет является надежным поставщиком топлива в Японию. С 2016 года Компания поставила более 10 млн тонн нефти и нефтепродуктов в страну почти на 5 млрд долларов. В 2018 году поставки НК «Роснефть» обеспечили треть всего импорта топлива в Японию из России.

«Сейчас мы обсуждаем инфраструктурные проекты по хранению в Японии нефти и нефтепродуктов. Мы приветствуем интерес японских партнеров и к добывающим проектам в России», - рассказал Сечин.

Действующие мощности по производству сжиженного природного газа не помешают развитию проекта Дальневосточного СПГ, ведь производимые объем уже поглощаются рынком, а проект «Роснефти» нацелен на будущий спрос, считает старший аналитик БКС-Премьер Сергей Суверов.

«Здесь главными конкурентами выступают проекты, которые сегодня также готовятся к принятию инвестиционного решения: это, прежде всего, СПГ-проекты в США, в Африке и на Ближнем Востоке», - говорит эксперт.

По его мнению, у Дальневосточного СПГ есть целый ряд весомых преимуществ.

«Проект оптимально позиционирован с точки зрения размещения продукции: его целевые рынки – это традиционные импортеры СПГ в Северо-Восточной Азии — Япония, Корея и Китай, а также возможно несколько более удаленные растущие рынки — Индия, Таиланд и Сингапур. И здесь Дальневосточный СПГ имеет преимущества за счет короткого транспортного плеча в 1-3 дня доставки», - поясняет Суверов.