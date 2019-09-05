Путин посчитал странной невыдачу Японией виз крымчанам

Российский лидер Владимир Путин посчитал странным, что Япония не выдает визы жителям Крымского полуострова, хотя Россия со своей стороны пошла на безвизовое посещение японцами Курильских островов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление он сделал на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке.

По его словам, российская сторона пошла навстречу бывшим жителям южной части Курил и ввела безвизовое посещение.

«Это имеет и политическую составляющую, потому что на эти острова японское государство не хочет оформлять визы своим гражданам», — подчеркнул Путин.

В связи с этим посчитал странным, что Япония дает визы конкретным гражданам России, а не всем крымчанам.

Ранее сообщалось, что Япония упростит выдачу виз для отдельных групп граждан России.