Депутат оценил запуск ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал запуск специальной ипотечной программы для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой 2%. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это приостановит отток местных жителей, а также заинтересует жителей России других регионов, которые хотели переехать на Дальний Восток, но не могли себе позволить приобрести жилье. Кроме того, программа поспособствует привлечению приток молодого населения в регион.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил запуск ипотеки под 2% в ДФО в этом году.