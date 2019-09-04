В Минприроды назвали города России с самым грязным воздухом и почвами

Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».

Согласно данным, в списке оказались Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.

Также в документе уточняется, что 57 процентов городов особенно высоким уровнем загрязнения находятся в Сибирском федеральном округе.

Кроме того, ведомством были выделены города с самыми загрязненными почвами. В этот список попали населенные пункты Приморского края, Новгородской области и Санкт-Петербург.

Уточняется, что средний уровень загрязнения почв по России выше нормы более чем в три раза.

Ранее Минприроды назвало сроки освобождения белух из «китовой тюрьмы».