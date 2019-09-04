Орешкин назвал условия для перехода к 4-дневной рабочей неделе

Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал главные условия для перехода к 4-дневной рабочей неделе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такими условиями являются повышение доходов россиян, а также рост производительности труда.

Он отметил, что именно эти условия могут привести к изменениям в трудовом законодательстве.

При этом министр не назвал возможные сроки сокращения рабочей недели, отметив,что задачи необходимо решать поэтапно.

Ранее возможное сокращение рабочей недели прокомментировали в Совфеде.