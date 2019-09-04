Орешкин назвал условия для перехода к 4-дневной рабочей неделе
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Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал главные условия для перехода к 4-дневной рабочей неделе. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, такими условиями являются повышение доходов россиян, а также рост производительности труда.
Он отметил, что именно эти условия могут привести к изменениям в трудовом законодательстве.
При этом министр не назвал возможные сроки сокращения рабочей недели, отметив,что задачи необходимо решать поэтапно.
Ранее возможное сокращение рабочей недели прокомментировали в Совфеде.