Орешкин назвал условия для перехода к 4-дневной рабочей неделе

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Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного... Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал главные условия для перехода к 4-дневной рабочей неделе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такими условиями являются повышение доходов россиян, а также рост производительности труда.

Он отметил, что именно эти условия могут привести к изменениям в трудовом законодательстве.

При этом министр не назвал возможные сроки сокращения рабочей недели, отметив,что задачи необходимо решать поэтапно.

Ранее возможное сокращение рабочей недели прокомментировали в Совфеде.