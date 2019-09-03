Минпромторг отреагировал на сообщения об отказе выпуска укороченного SSJ
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В Минпромторге России прокомментировали информацию об отказе выпуска укороченной версии самолета Sukhoi SuperJet, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя органа.
По его словам, в ведомстве рассматривают перспективу развития программы с авиакомпанией S7 в области авиастроения.
Отмечается, что Минпромторг совместно с авиапроизводителями запустил проекты по созданию российского двигателя ПД-8 и комплектующих изделий в размере 34 самолетных систем и бортового оборудования.
В дальнейшем планируется запустить укороченную коммерческую версию.
Ранее сообщалось, что Россия отказалась от выпуска SSJ-75.