Минпромторг отреагировал на сообщения об отказе выпуска укороченного SSJ

В Минпромторге России прокомментировали информацию об отказе выпуска укороченной версии самолета Sukhoi SuperJet, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя органа.

По его словам, в ведомстве рассматривают перспективу развития программы с авиакомпанией S7 в области авиастроения.

Отмечается, что Минпромторг совместно с авиапроизводителями запустил проекты по созданию российского двигателя ПД-8 и комплектующих изделий в размере 34 самолетных систем и бортового оборудования.

В дальнейшем планируется запустить укороченную коммерческую версию.

Ранее сообщалось, что Россия отказалась от выпуска SSJ-75.