Коллекторы рассказали о берущих кредиты на сборы детей в школу россиянах

Каждый десятый россиянин, являющийся клиентом микрофинансовых организаций, оформляет заем на сборы детей к школе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные финансового маркетплейса.

По данным вице-президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александра Морозова, в среднем россияне берут на эти цели 20 тысяч руб.

Уровень возврата таких кредитов высокий.

Ранее опрос показал, что россияне стали тратить в два раза больше денег на подготовку ребенка к школе по сравнению с 2017 годом.